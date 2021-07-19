Иркутск, 19 июля, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 3432 человек, причём 113 из них добавили в сводку за выходные дни — 17−18 июля 2021 года. Таковы данные оперативного штаба на 19 июля 2021 года.

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Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет уже 81 066 человек (+1208 за выходные дни).

Госпитализированы 6043 (+100 за выходные дни). Выздоровели 71 786 пациентов (+292 за выходные дни).

Ещё 350 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+11 за выходные дни).

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