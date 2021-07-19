Чебоксары, 19 июля, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Чувашии ближайшие два дня сохранится жара, объявлен «жёлтый» уровень опасности. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

ИА REGNUM Муравей

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В ведомстве со ссылкой на Чувашгидромет отмечают, что 19 и 20 июля в республике будет держаться сильная жара, температура составит +30…+32 градуса.

«Ожидается «жёлтый» уровень опасности», — говорится в сообщении управления.

Спасатели призывают жителей по возможности ограничить пребывание на солнце, напоминая, что жара может сказаться на ухудшении самочувствия, особенно у страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также в группе риска — пожилые граждане и дети.

Напомним, «жёлтый» уровень погодной опасности означает, что стихия потенциально опасна.

Как сообщало ИА REGNUM, изменение погоды ожидается 20 — 21 июля в связи с прохождением холодного атмосферного фронта. Он принесёт обильные дожди.