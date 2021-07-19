Томск, 19 июля, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Массовые мероприятия на открытом воздухе запрещены в Томской области с 19 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что оперштаб ввёл двухнедельный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе в связи со сложной эпидобстановкой по коронавирусу.

При этом концерты и киносеансы в закрытых помещениях с посадочными местами могут проходить при условии соблюдения 50-процентой заполняемости. Спортивные мероприятия будут проводиться без болельщиков.

Напомним, по состоянию на 18 июля в Томской области выявлено 35 637 носителей коронавируса, выздоровели 33 045 человек.