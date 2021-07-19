Исламабад, , 08:49 — REGNUM Разочарование в связи с решением афганских властей вернуть из пакистанской столицы Исламабад в Кабул своего посла Наджибуллу Алихила, а также ряд других дипломатов, выразил МИД Пакистана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 18 июля на странице ведомства в Twitter.

Исламабад Naveedsharif

Речь идет о шаге министерства иностранных дел Афганистана, связанном с инцидентом с похищением дочери афганского посольства. В Исламабаде отметили, что ход расследования указанного дела отслеживается на самом высоком уровне.

Кроме того, подчеркивается, что Пакистан собирается «оказывать полное содействие» в рамках разрешения этой ситуации. Пакистанские власти также надеются на то, что правительство Афганистана пересмотрит свое решение о дипломатов.

Напомним, 18 июля афганский МИД объявил о «возвращении» своих посла и старших дипломатов из Исламабада в Кабул. В ведомстве пояснили, что сотрудники дипмиссии будут находиться на родине до тех пор, пока Пакистан не устранит угрозу безопасности и не найдет похитителей дочери посла Алихила.

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