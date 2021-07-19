Сысерть, Свердловская область, 19 июля, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Многие жители Сысерти (Свердловская область) временно лишились электричества. Об этом сообщили журналистам в компании «Россети Урал».

David Гроза

Вечером 18 июля 2021 года в Свердловской области была сильная гроза, которая и стала причиной инцидента. Свет отключился у части горожан, а также у жителей посёлков Лечебный и Монетный. В последнем без электричества остались около 3000 человек.

Большая часть ремонтных работ по восстановлению электроснабжения завершились к утру 19 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 15 июля 2021 года электричества лишились жители микрорайона Химмаш в Екатеринбурге.