Ярославль, 19 июля, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Днём 19 июля в Ярославской области ожидается гроза и кратковременный дождь. Об этом сообщает главное управление МЧС по Ярославской области.

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Во время грозы усилится юго-западный и западный ветер до 15 метров в секунду. В МЧС также предупреждают о возможных опасностях во время непогоды — подтоплении территорий, обрывах ЛЭП и линий связи, нарушениях в системе ЖКХ, затруднениях в работе транспорта на дорогах, обрушении крыш.