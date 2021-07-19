Краснокамск, Пермский край, 19 июля, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В Краснокамске Пермского края серьезный лесной пожар ликвидировали вечером 18 июля. Общая площадь, пройденная огнём, составила 190 га, сообщает ГУ МЧС по региону.

59.mchs.gov.ru Ликвидация лесного пожара

Напомним, низовой лесной пожар в муниципальном образования начался 10 июля. Горел мох. Из-за сильного ветра огонь начал стремительно распространяться.

Тушение осложняла болотистая местность. Локализовать пожар удалось 16 июля. На борьбу с пожаром потребовалось девять дней. В ликвидации происшествия задействовали 142 человека и 27 единиц спецтехники.