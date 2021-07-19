Кузбасс ввёл обязательную вакцинацию от COVID-19
Кемерово, 19 июля, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Кузбасс ввёл обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан.
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Как сообщает 19 июля пресс-служба правительства Кемеровской области, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по региону, в обязательном порядке прививки должны сделать следующие граждане:
- работающие в организациях транспорта общего пользования, в том числе такси;
- работающие в организациях энергетики;
- работающие в государственных контрольных органах в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации;
- работающие в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
- работающие в сфере предоставления услуг: торговли, общественного питания, салонов красоты, косметических, парикмахерских, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;
- работающие в организациях, чьи работники осуществляют деятельность вахтовым методом;
- работающие в организациях, осуществляющих волонтерскую деятельность;
- работающие в правоохранительных органах.
Организациям предстоит обеспечить охват вакцинацией не менее 60 процентов от общей численности работников: до 18 августа — первым компонентом или однокомпонентной вакциной; до 18 сентября — вторым компонентом вакцины. Граждане, имеющие противопоказания, не прививаются.
Как сообщало ИА REGNUM, обстановка с распространением коронавируса в Кемеровской области продолжает оставаться напряженной. На утро 19 июля в регионе выявили 203 новых носителя SARS-CoV-2.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13 237 человек.
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