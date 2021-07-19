Москва, 19 июля, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В начале нынешней недели в ряде регионов южной России ожидается температура воздуха до +37… +44 °C. Об этом 19 июля рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Жара

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"На юге европейской России по-прежнему жара, причем жара до +40 °C. В Тамбовской, Липецкой областях 19 июля до +35 °C. В Южном федеральном округе очень жарко. В Крыму аномальная жара с температурой выше нормы на семь градусов. В Крыму нормы совершенно другие, там +35… +38 °C. В Краснодарском крае — +39… +40°C… В Калмыкии — +42… +44 °C, в Астраханской области +40… +42 °C, в Ростовской области +40… +41°C», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик уточнил, что экстремально высокие значения температуры воздуха в названных регионах ожидаются в первой половине текущей недели.

Кроме того, согласно прогнозам Гидрометцентра, в ближайшие дни в Ставропольском крае, Ингушетии и Чечне воздух прогреется до +40… +42 °C, а в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии — до +38 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что из-за холодного атмосферного фронта, который будет пересекать уже на следующей неделе Москву и Подмосковье, характер погоды изменится.