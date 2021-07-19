Нью-Дели, 19 июля, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Как минимум шесть человек погибли в результате ДТП с участием двух пассажирских автобусов в индийском штате Уттар-Прадеш на севере страны. Об этом 19 июля сообщает агентство «Синьхуа».

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По предварительным данным, у одного из пассажирских автобусов прокололась шина и водитель остановился для замены колеса на обочине автодороги. В это время другой автобус на большой скорости въехал в первый автобус.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончались шесть человек, ещё десять были госпитализированы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели более десяти человек в результате ДТП на юго-западе Нигерии.