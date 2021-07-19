Киев, , 08:58 — REGNUM Украину ждут тяжёлые времена из-за отсутствия правильной реакции Киева на статью президента России Владимира Путина об Украине, заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Депутат выделил «три самых важных правовых аспекта» в статье Путина, которые, по мнению Кузьмина, украинские власти предпочли не замечать.

Первый аспект, подчеркнул депутат, это вопрос присоединения к Украине территорий современного юго-востока и запада страны в советские времена, которые раньше не принадлежали Киеву.

«Это означает, что Украина могла выйти из СССР, только вернув правопреемнику СССР, т. е. России, эти земли, — пишет политик на своей странице в Facebook. — Фактически же Украина вышла из СССР, сохранив за собой территории Донбасса, Крыма, Херсона, Николаева, Одессы и западных областей».

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Также депутат выделил тезис Путина о превращении Украины в проект «анти-Россия». По словам Кузьмина, действующие украинские власти «ущемляют права населения, придерживающегося общих для славян культурных, языковых и религиозных ценностей», и проводят репрессии против оппозиционеров.

«И, наконец, третье. Путин заявил, что Россия не допустит того, чтобы украинские власти использовали когда-то принадлежащие России территории и проживающих там людей против России», — отметил он.

Кузьмин резюмировал, что ни МИД Украины, ни офис президента, ни СНБО «так ничего и не поняли». «Похоже, нас ждут тяжелые времена», — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля на сайте Кремля была опубликована статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней глава государства подчёркивает, что считает русский и украинский народы единым целым.

Глава государства пишет, что Украина в значительной степени создавалась за счёт исторической России, которая в результате действий большевиков была фактически ограблена. При этом Путин также отметил, что Россия никогда не станет «анти-Украиной».

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