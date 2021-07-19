Депутат Рады предрёк Украине тяжёлые времена после статьи Путина
Киев, 19 июля, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Украину ждут тяжёлые времена из-за отсутствия правильной реакции Киева на статью президента России Владимира Путина об Украине, заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
Депутат выделил «три самых важных правовых аспекта» в статье Путина, которые, по мнению Кузьмина, украинские власти предпочли не замечать.
Первый аспект, подчеркнул депутат, это вопрос присоединения к Украине территорий современного юго-востока и запада страны в советские времена, которые раньше не принадлежали Киеву.
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Также депутат выделил тезис Путина о превращении Украины в проект «анти-Россия». По словам Кузьмина, действующие украинские власти «ущемляют права населения, придерживающегося общих для славян культурных, языковых и религиозных ценностей», и проводят репрессии против оппозиционеров.
Кузьмин резюмировал, что ни МИД Украины, ни офис президента, ни СНБО «так ничего и не поняли». «Похоже, нас ждут тяжелые времена», — подытожил он.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля на сайте Кремля была опубликована статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней глава государства подчёркивает, что считает русский и украинский народы единым целым.
Глава государства пишет, что Украина в значительной степени создавалась за счёт исторической России, которая в результате действий большевиков была фактически ограблена. При этом Путин также отметил, что Россия никогда не станет «анти-Украиной».
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