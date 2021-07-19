Ульяновск, 19 июля, 2021, 08:41 — ИА Регнум. В Ульяновской области потушили ещё три травяных пожара и ликвидировали один лесной пожар. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар. Фото из архива

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По данным ведомства, 18 июля спасатели три раза выезжали на тушение сухой травы, в том числе два очага возгорания потушили в Чердаклинском районе, один — в Николаевском районе. За сутки огнём уничтожено 0,085 гектара площадей.

Также за последние сутки ликвидирован лесной низовой пожар в Мелекесском районе. Его обнаружили 17 июля в 17:15 в 6 км от населённого пункта Бригадировка, на тот момент площадь возгорания составляла 5 гектаров. Пожар локализовали в 20:30, а потушили 18 июля в 10:00: к этому моменту горело 7,7 гектара.

В управлении отмечают, что пожар был средним, беглым. В тушении участвовали семь человек, также задействовано три единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля по 30 сентября 2021 года в Ульяновской области действует особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено сжигание травы и мусора, разведение костров, в том числе для приготовления пищи.