Самара, 19 июля, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Превышение температуры воздуха до +36 °C ожидается в Самарской области. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба Приволжского упpавления по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды.

Жара

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара и тропические ливни в умеренных широтах — все новости»

Сообщается, что 19 июля в регионе ожидается кратковременный дождь и гроза. Столбик термометра может подняться до +35 °C.

20 и 21 июля по области температура воздуха может подняться до +36 °C. В эти дни также ожидается грозы и дожди. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Сотрудники МЧС РФ по региону рекомендуют жителям соблюдать правила безопасности во время жары. Они не рекомендуют длительное время находиться на солнце, особенно с непокрытой головой.