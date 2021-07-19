Челябинск, 19 июля, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Челябинской области получить компенсации за имущество, утраченное в результате пожаров в посёлках Запасном и Джабыке, могут граждане, не зарегистрированные там. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Речь идёт о выплатах в размере 50 тыс. рублей (при частичной утрате имущества) и 100 тыс. рублей (при полной). Соответствующие поправки уже внесены в нормативные документы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля на эти посёлки перекинулись природные пожары. Один человек погиб.