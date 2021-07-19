Архангельск, 19 июля, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Арбитраж Архангельской области получил административный иск от госкорпорации «Росатом». Ответчиком по нему выступает компания из дивизиона «Объединённой судостроительной корпорации» — АО «Центр судоремонта «Звёздочка». Иск будет слушаться 27 июля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

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Претензии к судостроителям поступили в суд в начале июля 2021 года. В споре речь идёт «о привлечении общества к административной ответственности», которая предусмотрена ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ, «за осуществление предпринимательской деятельности сгрубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией». Детали пока неизвестны. В качестве санкций по этой статье предусмотрены как штрафы, так и административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Дело будет разбирать судья Козьмина.

«При обращении в суд заявитель ходатайствовал о рассмотрении дела по правилам закрытого судебного заседания», — отмечается в материалах дела.

Решение по ходатайству примут в рамках предварительных слушаний 27 июля.

Помимо претензий к «Звёздочке», у госкорпорации есть схожий иск и к челябинскому ФГУП «Производственное объединение «Маяк», которое входит в состав Росатома. Иск к нему рассмотрят 9 августа 2021 года. Речь идёт о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного той же статьей, что и в случае со «Звёздочкой».

Напомним, в конце лета 2020 года «Звёздочку» включили в реестр недобросовестных поставщиков, из которого её исключат лишь в июле 2022 года. Этому предшествовало расторжение контракта с Минобороны РФ. Помимо этого, с судостроителей истребовали более 204 млн рублей неотработанного аванса.

Чёрная метка от Минобороны и ФСБ — что происходит у судостроителей?