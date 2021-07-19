Благовещенск, 19 июля, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Приамурье 28-летняя жительница Михайловского района выдала себя за пострадавшую от паводка и получила компенсацию за счёт средств резервного фонда правительства области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 июля в региональной прокуратуре.

ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Паводок

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Обвиняемая воспользовался тем, что в районе был введён режим ЧС, а всем пострадавшим от паводка была положена единовременная компенсация за потерю урожая. Она подала заведомо ложные сведения и получила выплату. По факту женщина не выращивала сельскохозяйственные культуры на приусадебном участке.

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по статье мошенничество при получении выплат. Ей грозит штраф, обязательные работы, исправительные работы, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, завершено расследование уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество») в отношении бывших директора и главного бухгалтера-экономиста МУП «Единый расчетный центр» в Мордовии.