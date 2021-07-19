Ставрополь, 19 июля, 2021, 08:38 — ИА Регнум. На Северном Кавказе наступившая неделя обещает быть очень жаркой. На большинстве территорий температура воздуха будет выше +40°. Сильная жара с 18 по 21 июля ожидается в Ставропольском крае, Ингушетии и Чечне. Здесь, за исключением горных районов, днем будет до +40…42°. Чуть меньше — до +38° поднимутся столбики термометров в степных районах Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

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В Карачаево-Черкесии днём воздух прогреется до +31…36°, местами до +39°, в низменных районах Дагестана до +40°. В низменных районах этой республики также сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Такой же прогноз сделали в гидрометцентре по пожароопасности и по большинству районов Ставропольского края, северо-восточным районам Кабардино-Балкарии, и местами северо-западным районам Чечни.

В Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии местами будет отмечаться высокий уровень пожароопасности (4 класс).