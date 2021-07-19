Ижевск, 19 июля, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 19 июля прививку от коронавируса сделали 261 837 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Donland.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 174 540 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные дни, 17 и 18 июля, прививку сделали 2100 человек, 4765 жителей республики получили второй компонент препарата, завершив процесс вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 июля в Удмуртии провели 1 342 345 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4637 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 5007 исследований.

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