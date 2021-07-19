Ижевск, 19 июля, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 19 июля провели 1 342 345 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут — трансляция»

За минувшие сутки лаборатории республики провели 4637 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 5007 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались четыре человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев. По данным общефедерального штаба, общее число жертв COVID-19 в республике по состоянию на 18 июля достигло 1129 человек.

Читайте также: За сутки от COVD-19 в Удмуртии скончались четыре человека