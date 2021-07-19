Кызыл, 19 июля, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В Туве за неделю с 10 по 16 июля число носителей коронавируса увеличилось на 1264 случая. Среди инфицированных 211 детей до 17 лет и 97 пожилых граждан старше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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Число больных в стационарах республики выросло на 304 человека. На 977 пациентов увеличилось число лечащихся в амбулаторном режиме.

«Развёрнуто 1767 инфекционных коек, число больных с тяжелой степенью увеличилось за неделю на 35 человек и за неделю всего составило 249 больных», — отметили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с неблагополучной эпидситуацией в республике был введён локдаун. По словам врио главы Тувы Владислава Ховалыга, медики в настоящее время работают на износ.