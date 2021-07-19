Кемерово, 19 июля, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Обстановка с распространением коронавируса в Кемеровской области продолжает оставаться напряженной. На утро 19 июля в регионе выявили 203 новых носителя SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб.

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Также известно, что жертвами коронавируса стали ещё семь пациентов.

У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемеровском муниципальном округе.

У мужчины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Анжеро-Судженске.

У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Новокузнецком муниципальном районе.

У женщины 1976 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.

Вместе с тем 182 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 40 848 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1893 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13 237 человек.

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