Астана, 19 июля, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Более пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в Казахстане за минувшие сутки. Об этом сообщили 19 июля в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

18 июля в Казахстане зарегистрировали 5317 новых носителей коронавируса, в том числе в Нур-Султане — 1367, в Алма-Ате — 798, Карагандинской области — 689, Чимкенте — 470. Общее число выявленных случаев достигло 494 222.

Отметим, заболеваемость COVID-19 в Казахстане начала расти в конце июня 2021 года. К середине июля в республике стали регистрировать рекордные показатели по числу новых носителей коронавируса. 16 июля выявлено 5658 случаев заражения.