Ижевск, 19 июля, 2021, 08:34 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались четыре человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев.

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Скончались женщины в возрасте 67 и 80 лет, а также 42-летний и 63-летний мужчины. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусом с начала пандемии региональный штаб перестал публиковать.

Однако по данным федерального оперативного штаба на 18 июля, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 1129 человек, из которых шестеро жителей республики умерли в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 19 июля в регионе выявили 144 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 145 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 38 259 случаев.

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