Вашингтон, 19 июля 2021, 08:32 — REGNUM Белорусская оппозиция сможет добиться власти в Белоруссии благодаря помощи со стороны администрации американского президента Джо Байдена, об этом заявила бывший кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская в беседе с редактором The National Interest Джейкобом Хейлбрунном, которая прошла в отеле Уиллард.
По словам Тихановской, правление президента страны Александра Лукашенко обречено, поскольку общество уже организуется против официального Минска. В ход идут даже такие «древние» средства, как самиздат. В то же самое время она указала на планы проведения общенациональной забастовки на государственных предприятиях, которые будут организованы самими рабочими. Бежавшие из Белоруссии рабочие, которые находятся в Польше и на Украине, продолжают общаться со своими бывшими коллегами.
Кроме того, Тихановская уверена, что Лукашенко — «марионетка», которая тяжелой ношей лежит и на плечах Кремля. Сама же уверена, что близкие связи между Москвой и Минском никуда не денутся в случае свержения нынешнего президента республики.
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Очевидно, что оппозиция возлагает надежды на санкции, а также на дальнейший остракизм Лукашенко: Тихановская будет настаивать на введении новых драконовских санкций против правительства, а Европейский Союз рассматривает пятый раунд санкций. Вопрос будет состоять в том, укрепят ли ужесточенные санкции, а не разрушат ли узы между Москвой и Минском. Тихановская также выразила надежду на план Маршалла для республики.
В тот момент, когда президент Джо Байден озабочен тем, чтобы вывести Америку из Афганистана и восстановить внутреннюю инфраструктуру, подобное развитие событий кажется маловероятным. Тихановская утверждает, что Белоруссии прежде всего нужен «хороший менеджер», который может восстановить страну.
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