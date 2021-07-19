Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Белорусская оппозиция сможет добиться власти в Белоруссии благодаря помощи со стороны администрации американского президента Джо Байдена, об этом заявила бывший кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская в беседе с редактором The National Interest Джейкобом Хейлбрунном, которая прошла в отеле Уиллард.

«С помощью Байдена мы достигнем победы», — приводит Хейлбрунн словам Тихановской в заметке, вышедшей 18 июля.

По словам Тихановской, правление президента страны Александра Лукашенко обречено, поскольку общество уже организуется против официального Минска. В ход идут даже такие «древние» средства, как самиздат. В то же самое время она указала на планы проведения общенациональной забастовки на государственных предприятиях, которые будут организованы самими рабочими. Бежавшие из Белоруссии рабочие, которые находятся в Польше и на Украине, продолжают общаться со своими бывшими коллегами.

«Тем не менее неясно, когда на самом деле состоится эта забастовка», — отметил Хейлбрунн.

Кроме того, Тихановская уверена, что Лукашенко — «марионетка», которая тяжелой ношей лежит и на плечах Кремля. Сама же уверена, что близкие связи между Москвой и Минском никуда не денутся в случае свержения нынешнего президента республики.

«Мы не ищем врагов», — указала Тихановская, подчеркнув, что она стремится к «диалогу» с Россией, но указала на то, что у российского лидера нет реальной стратегии для будущего Белоруссии.

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Очевидно, что оппозиция возлагает надежды на санкции, а также на дальнейший остракизм Лукашенко: Тихановская будет настаивать на введении новых драконовских санкций против правительства, а Европейский Союз рассматривает пятый раунд санкций. Вопрос будет состоять в том, укрепят ли ужесточенные санкции, а не разрушат ли узы между Москвой и Минском. Тихановская также выразила надежду на план Маршалла для республики.

В тот момент, когда президент Джо Байден озабочен тем, чтобы вывести Америку из Афганистана и восстановить внутреннюю инфраструктуру, подобное развитие событий кажется маловероятным. Тихановская утверждает, что Белоруссии прежде всего нужен «хороший менеджер», который может восстановить страну.

«Я не готова участвовать в новых выборах», — указала она, заявив, что могла бы служить «моральным авторитетом».

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