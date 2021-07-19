Ижевск, 19 июля, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на утро 19 июля выявили 144 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 145 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 38 259 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут — трансляция»

Среди новых носителей вируса — 22 ребенка в возрасте до 14 лет и 16 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 45 человек, всего в республике выздоровел с начала пандемии 32 981 человек. Общие данные о количестве летальных случаев с начала пандемии региональный штаб перестал публиковать. Накануне среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано шесть летальных случаев, за минувшие сутки скончались четверо жителей региона.

Из числа носителей коронавируса в настоящее время 3707 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 829 человек — в состоянии средней степени тяжести, 167 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 16 июля в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 259 737 человек. Второй компонент препарата получили 169 775 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Читайте также: В Удмуртии почти 170 тыс. человек завершили вакцинацию от коронавируса