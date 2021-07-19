Красноярск, 19 июля, 2021, 08:30 — ИА Регнум. По состоянию на утро 19 июля в Красноярском крае действует десять лесных пожаров на площади 4110 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минлесхозе.

89.mchs.gov.ru Лесной пожар

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Очаги возгораний зарегистрированы в Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах. В министерстве подчеркнули, что населённым пунктам ничего не угрожает. Пять лесных пожаров на площади 2190 га локализовано. С огнём борются более 270 человек, применяется восемь единиц техники.

За прошедшие выходные (17−18 июля) в крае потушили 13 лесных пожаров — в Богучанском, Енисейском, Кежемском и Эвенкийском районах.

Напомним, особый противопожарный режим действует в Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Таймырском Долгано-Ненецком, Туруханском, Эвенкийском районах Красноярского края, а также в Норильске.