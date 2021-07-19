Москва, 19 июля, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Видео, посвященное новейшему российскому истребителю, который будет представлен на авиасалоне МАКС-2021, обнародовала 16 июля в видеохостинге YouTube государственная корпорация «Ростех».

Иван Шилов ИА REGNUM «Ростех»

В выложенной видеозаписи новая боевая машина впервые показана анфас и раскрыт разработчик истребителя — компания «Сухой».

Помимо того, в ролике можно также увидеть элементы панели приборов и механизмы управления боевым самолетом.

При этом видео заканчивается надписью «Tomorrow» (англ. «завтра»), так как премьера новейшего российского истребителя состоится 20 июля на авиасалоне МАКС-2021. Трансляция этого события будет вестись на канале госкорпорации и на официальном ресурсе, который создан для премьеры самолета.

Вместе с тем ранее госкорпорация «Ростех» показала в своем Телеграм-канале фотографию носовой части новейшего российского истребителя, который впервые будет показан на МАКС-2021.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в госкорпорацию «Ростех», в первый день авиасалона устроит онлайн-презентацию нового российского однодвигательного истребителя.