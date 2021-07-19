Барнаул, 19 июля, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 19 июля 2021 года от коронавируса привились 436 224 человека (+17 850 за выходные дни — 17−18 июля 2021 года). Такие данные приводит оперштаб со ссылкой на Федеральный регистр вакцинированных против COVID-19.

Олег Богатырёв Вакцинация

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Всего 126 540 жителей региона получили первую прививку (+2668 за выходные дни), и 309 684 человека (+15 182 за выходные дни) полностью привиты.

В настоящее время Алтайский край получил уже 505 281 комплект вакцины (+34 840 за выходные дни).

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