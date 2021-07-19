Рим, 19 июля, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Последний автомобиль компании Lamborghini с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) появится в продаже на глобальном рынке летом 2021 года. Об этом сообщается в пресс-релизе автопроизводителя.

Lamborghini Lamborghini Aventador

Новинка получит название Lambo. В качестве силового агрегата у неё будет мотор V12. Ожидается, что премьера модели состоится на мероприятии, посвящённому празднованию 50-летия модели Countach и концепт-кара LP500.

Lambo будет выпущен ограниченным тиражом. Однако пока более подробной информации об этой модели нет.

Тем не менее итальянский автопроизводитель подтвердил свою заявку на вступление в эпоху электрификации. Уже к 2024 году компания намерена гибридизировать все свои модели, а новый электрокар появится на глобальном авторынке к 2025 году.

Напомним, в первой половине текущего года бестселлером Lamborghini стал кроссовер Urus. Он за отчётный период был продан в количестве 2796 экземпляров.

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