Первоуральск, Свердловская область, 19 июля, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве между Первоуральском и Первоуральским новотрубным заводом (ПНТЗ, входит в ТМК) подписано 17 июля в присутствии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и председателя совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского. Договорённости о социальной поддержке жителей городского округа и развитии муниципалитета подписями закрепили глава Первоуральска Игорь Кабец и управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров, сообщает областной департамент информполитики.

Gubernator96.ru Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Рабочая поездка губернатора Евгения Куйвашева в Первоуральск состоялась накануне Дня металлурга.

«Первоуральск — крупнейший промышленный центр Свердловской области, а Первоуральский новотрубный завод сегодня — успешно развивающееся предприятие, выпускающее уникальную продукцию. Символично, что накануне Дня металлурга подписано соглашение о новом формате сотрудничества между муниципалитетом и градообразующим предприятием. Я вижу, как меняется Первоуральск, и эти изменения стали возможными благодаря сотрудничеству бизнеса и властей — региональных и местных. Меня радует, что руководство завода сегодня приняло эстафету и будет так же, как и прежде, проводить работу по социальному и экономическому развитию городского округа», — сказал Евгений Куйвашев.

Отметим, четверть жителей Первоуральска так или иначе связана с работой новотрубного завода: это работники предприятия, члены их семей, ветераны.

«Трубная металлургическая компания всегда в городах своего присутствия проводит большую ответственную работу в социальном и культурном направлениях, всегда сотрудничает с администрациями, школами, спортивными командами. Здесь мы сосредоточимся на развития юношеского и детского спорта. Будем решать и другие задачи», — сказал Дмитрий Пумпянский.

Перед церемонией подписания соглашения Евгений Куйвашев вместе с Дмитрием Пумпянским осмотрели финишный центр по производству нефтяных труб. Здесь на 40 тысячах квадратных метров расположен комплекс участков для финишной обработки высокодоходных труб. Продукция, которую производят в этом цехе ПНТЗ, считается сегодня наиболее перспективной на рынке. Это обсадные и насосно-компрессорные трубы с премиальными резьбовыми соединениями, которые используются в самых сложных нефтяных скважинах. Примечательно, что именно в финишном цехе работает самый креативный коллектив предприятия: его работники предлагают по 200 и более рационализаторских идей в месяц.

На площадке ПНТЗ губернатор Евгений Куйвашев также поздравил уральских трубников с наступающим Днём металлурга и вручил им государственные награды.