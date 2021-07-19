Чебоксары, 19 июля, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Жителей районов Чувашии волнуют, прежде всего, вопросы благоустройства населённых пунктов, пенсионная реформа и работа системы здравоохранения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Госсовета, президент межрегиональной общественной организации «Чувашский национальный конгресс» (ЧНК) Николай Угаслов.

Sktus.ru Николай Угаслов на встрече с сотрудниками Моргаушской центральной районной детской библиотеки имени А. Г. Николаева

В ходе рабочих поездок и встреч с населением парламентарий отметил, что жителей старшего поколения до сих пор беспокоит пенсионная реформа, поэтому «мы объясняем, почему её провели, в чём её необходимость».

«Один из важных вопросов в районах — состояние здравоохранения, что наиболее актуально в условиях пандемии коронавируса. Например, Центральная районная больница Моргаушского района никаким нормативным требованиям не соответствует, надо срочно строить новую», — сообщил Николай Угаслов.

Ещё один большой блок вопросов касается благоустройства населённых пунктов. В частности, по словам депутата, особенно часто жители жалуются на отсутствие дорог внутри самого села или деревни, потому что в дожди здесь не проехать, в том числе экстренным службам — скорой помощи и пожарной машине.

«Это всё понимаем. Со временем, наверное, будем делать, но не всё сразу. К этому надо стремиться», — сказал глава ЧНК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в общественных приёмных «Единой России» в Чувашии подвели итоги обращений и жалоб избирателей, составив рейтинг проблем. На первом месте — социальная защита. Также в числе острых вопросов — строительство учреждений образования, кадровый голод в здравоохранении и образовании, стоимость лекарств и медицинских услуг, низкие доходы жителей.

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