Пекин, 19 июля, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Сильные ливни, которые обрушились на китайскую столицу Пекин, привели к отмене в аэропортах города по меньшей мере 373 авиарейсов, 19 июня сообщает издание Global Times.

(сс) FelixMittermeier Молния

Так, в международном аэропорту Шоуду за сутки было отменено по меньшей мере 186 рейсов, а в Дасине — 187. Еще не менее 130 самолетов вылетели или были приняты в Шоуду, а около 120 — задержаны или отложены в Дасине.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля Национальная обсерватория Китая вновь объявила желтый уровень опасности из-за сильных дождей и гроз во многих региона КНР, а также призвала жителей принять меры предосторожности.