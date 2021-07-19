Москва, 19 июля, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Российская теннисистка Светлана Кузнецова опустилась с 41-го на 43-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённый рейтинг 19 июля опубликован на сайте организации.

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В топ-10 произошло одно изменение: испанка Гарбинье Мугуруса обошла румынку Симону Халеп и поднялась на девятое место. Первую строчку продолжает занимать австралийка Эшли Барти.

Первой ракеткой России является Анастасия Павлюченкова, которая находится на 18-м месте мирового рейтинга. Далее идут Дарья Касаткина (31), Вероника Кудерметова (33), Екатерина Александрова (34), Светлана Кузнецова (43), Людмила Самсонова (54), Анна Блинкова (83), Анастасия Потапова (86), Варвара Грачёва (89) и Вера Звонарёва (91).