Астана, 19 июля, 2021, 08:23 — ИА Регнум. За получение взятки в размере 2,2 млн тенге ($5156) задержан глава департамента закупок компании «Байкен-U» (входит в структуру «Казатомпрома»). Об этом сообщили в пресс-службе агентства Казахстана по противодействию коррупции по Кызыл-Ординской области.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

Руководитель получил взятку от представителя подрядной организации за подписание актов выполненных работ и перечисление денег по договору оказанных услуг. Расследование продолжается.

Напомним, в апреле 2014 года правоохранительные органы Казахстана арестовали управляющего директора национальной компании «Казатомпром» Валерия Шевелева по подозрению в хищении. В августе того же года суд приговорил его к двум годам ограничения свободы.

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