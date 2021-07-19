Барнаул, 19 июля, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 19 июля 2021 года, тяжелобольных насчитывается 692 (-42 за выходные дни — 17−18 июля 2021 года), из них 216 подключены к аппаратам ИВЛ (+7 за выходные дни).

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Общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3711 человек, причём 53 из них добавили в сводку за выходные дни.

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (14 621 человек, +119 за выходные дни) и ОРВИ (35 976 человек, +663 за выходные дни).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 3000 детей (+47 за за выходные дни).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (58 822 человека, +802 за выходные дни) новый вирус победили 47 973 человек (всего +178 за выходные дни).

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