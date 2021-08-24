Токио, 19 июля, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Приговор в отношении двух граждан США Майкла и Питера Тейлоров, причастных к побегу из страны экс-главы автомобильного альянса Карлоса Гона, вынес окружной суд Токио. Об этом 19 июля сообщает агентство Kyodo.

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Майкл и Питер Тейлоры были признаны виновными в организации побега из Японии бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Гона. Граждане США были приговорены к разным срокам тюремного заключения.

Уточняется, что Майкл Тейлор получил два года лишения свободы, его соучастник Питер Тейлор приговорён к одному году и восьми месяцам тюремного заключения.

Напомним, Карлос Гон находился в Японии под следствием по делу о финансовых махинациях, он содержался под домашним арестом, за ним велось круглосуточное наблюдение. В 2019 году Гону удалось бежать в Ливан при содействии двух бывших спецназовцев армии США. Власти Японии выдали ордер на арест Гона, но дело осложнено тем, что между Токио и Бейрутом нет договорённости об экстрадиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд в Токио предъявил обвинение двум гражданам США, подозреваемым в причастности к побегу из Японии Карлоса Гона.