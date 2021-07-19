Лондон, 19 июля, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев сохранил за собой вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённый рейтинг 19 июля опубликован на сайте организации.

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Даниил Медведев

В топ-10 изменений не произошло. Сербский теннисист Новак Джокович продолжает занимать верхнюю строчку. Андрей Рублёв находится на седьмом месте.

Рейтинг ATP от 19 июля:

  1. Новак Джокович (Сербия) — 12 113 очков;
  2. Даниил Медведев (Россия) — 10 370;
  3. Рафаэль Надаль (Испания) — 8 270;
  4. Стефанос Циципас (Греция) — 8 030;
  5. Александр Зверев (Германия) — 7 340;
  6. Доминик Тим (Австрия) — 7 340;
  7. Андрей Рублёв (Россия) — 6 005;
  8. Маттео Берреттини (Италия) — 5 488;
  9. Роджер Федерер (Швейцария) — 4 215;
  10. Денис Шаповалов (Канада) — 3 625.