Лондон, 19 июля, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев сохранил за собой вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённый рейтинг 19 июля опубликован на сайте организации.

si.robi Даниил Медведев

В топ-10 изменений не произошло. Сербский теннисист Новак Джокович продолжает занимать верхнюю строчку. Андрей Рублёв находится на седьмом месте.

Рейтинг ATP от 19 июля: