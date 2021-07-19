Киев, 19 июля, 2021, 08:21 — ИА Регнум. На Украине вскоре появятся инновационные препараты от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко 18 июля в комментарии газете «Сегодня».

Moz.gov.ua Виктор Ляшко

«Появились некоторые инновационные препараты. И здесь я могу анонсировать, что в ближайшее время будут заявления, что сделала Украина в инновационных препаратах, которые имеют прямое действие на вирус», — сказал он.

Чиновник не уточнил, о каких именно препаратах идёт речь, отметив, что в мире они только появляются. Он также добавил, что больше информации о лекарствах появится через две недели.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ляшко не исключил, что осенью на Украине могут опять ввести жёсткий карантин в связи с ростом числа заражений коронавирусом SARS-CoV-2.