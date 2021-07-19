Якутск, 19 июля, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В Якутии экологическая катастрофа — рыба гибнет в реке Лена, пишут в региональных телеграм-каналах.

Sharipov.A Осетры

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«Экологическая катастрофа — осетры лежат вдоль реки штабелями», — пишет NewsOfYakutia.

К посту прикреплено видео с мертвой рыбой на берегу в Намском районе республики. Подписчики предполагают, что это последствия браконьеров — не успели вытащить рыбу из сетей, либо жара, либо лесные пожары.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии ещё одного рыбака подозревают в браконьерстве: у него обнаружили несколько сотен раков, всех их выпустили обратно в Суру.