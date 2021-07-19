Москва, , 08:29 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин определил кураторов регионов страны на уровне вице-премьеров. Об этом 19 июля сообщает РБК со ссылкой на близкий к российскому правительству источник.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Источник в аппарате правительства подтвердил, что распоряжение об ответственности вице-премьеров за социально-экономическое развитие территорий подписано и новые полномочия они будут реализовывать во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам», — говорится в материале издания.

Также уточняется, что Виктория Абрамченко, которая отвечает в правительстве за недропользование, лесное хозяйство и экологию, станет куратором Сибирского федерального округа; Татьяна Голикова, которая отвечает за здравоохранение и образование, будет курировать Северо-Западный федеральный округ; куратором Центрального федерального округа станет Дмитрий Григоренко, отвечающий за работу Минфина.

Кроме того, указывается, что Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока; за Северный Кавказ будет отвечать вице-премьер по ТЭК Александр Новак; Юрий Борисов, отвечающий в правительстве за промышленность и оборонный комплекс, станет куратором Уральского федерального округа; Марат Хуснуллин, в настоящее время отвечающий в правительстве за Крым, станет курировать весь Южный федеральный округ; и Дмитрий Чернышенко, который отвечает за цифровую трансформацию, инновации и технологическое развитие, станет куратором Приволжского федерального округа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что рабочая поездка председателя правительства РФ Михаила Мишустина на Дальний Восток ожидается в ближайшие дни.