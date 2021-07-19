Балаково, Саратовская область, 19 июля, 2021, 08:14 — ИА Регнум. В городе Балаково устанавливают обстоятельства, при которых утонул четырехлетний ребенок. По информации пресс-службы СУ СКР по Саратовской области, организована доследственная проверка, по результатам которой примут соответствующее процессуальное решение.

Dana Tentis Ребенок

Несчастный случай произошел днем 18 июля. На городском пляже в 1-м микрорайоне Балаково отдыхала семья с двумя детьми. Мать с четырехлетним сыном находились на надувном матрасе. Внезапно мальчик соскользнул с матраса в воду. Родители пытались спасти ребенка самостоятельно. К ним на помощь поспешили спасатели пляжа, но обнаружить малыша под водой не удалось. Позже тело ребенка подняли со дня водоема водолазы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области открыли 31 пляж. Все они получили разрешения от Роспотребнадзора и Госинспекции по маломерным судам.

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