Пожар произошел в офисе агентства по контролю за лекарствами в Индонезии
Джакарта, 19 июля, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Пожар произошел в офисе национального агентства по контролю за продуктами и лекарствами Индонезии, сообщает CNN Indonesia.
(сс)Falkenpost
Пожар
Пожар случился 18 июля в 21:30 по местному времени. В общей сложности 17 пожарных машин и несколько десятков военнослужащих задействовали в тушении пожара.
В пожарной службе Джакарты сообщили, что причиной пожара могло стать короткое замыкание.
Согласно полученным данным, пожар удалось потушить. Инцидент не привел к человеческим жертвам и не нарушил работу агентства по контролю за продуктами и лекарствами.