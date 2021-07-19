Джакарта, 19 июля, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Пожар произошел в офисе национального агентства по контролю за продуктами и лекарствами Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

(сс)Falkenpost Пожар

Пожар случился 18 июля в 21:30 по местному времени. В общей сложности 17 пожарных машин и несколько десятков военнослужащих задействовали в тушении пожара.

В пожарной службе Джакарты сообщили, что причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Согласно полученным данным, пожар удалось потушить. Инцидент не привел к человеческим жертвам и не нарушил работу агентства по контролю за продуктами и лекарствами.