Москва, 19 июля, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Жители России при покупке автомобиля могут столкнуться с разными схемами обмана. Об этом адвокат, заместитель председателя МКА «Альфа», преподаватель Финансового университета при правительстве России Кирилл Данилов рассказал в интервью агентству «Прайм».

andreas160578 Покупка автомобиля

Так, покупателю автомобиля стоит насторожиться, если продавец предлагает очень выгодные условия сделки. Относится это прежде всего к программе «трейд-ин» (услуга по приему вашей машины в счет покупки новой, цена которой уменьшается на стоимость вашей).

«Данный приём экономии является абсолютно законным, и добросовестные автосалоны также прибегают к данным механизмам. Однако нередки случаи, когда продавцы оформляют договор «трейд-ин», а после его оформления говорят вам: «Извините, машины за оговоренную стоимость уже нет, есть такая же, но на миллион дороже», — сообщил Данилов.

Также адвокат посоветовал подписывать договор «трейд-ин» только после того, как будет заключен основной договор на приобретение нового автомобиля. При этом в основном договоре и договоре «трейд-ин» должны быть ссылки друг на друга.

Данилов также рассказал еще об одной схеме обмана. Покупателю автомобиля предлагают ненужные услуги в обмен на дополнительные скидки. По словам адвоката, нередко такие соглашения содержат сложные договорные конструкции, в которых трудно разобраться.

Ранее эксперт Геннадий Безносов рассказал, почему в России нельзя отменять обязательный техосмотр. По его словам, добровольной характер техосмотра не способен «обеспечить конституционные права граждан чувствовать себя в безопасности».

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