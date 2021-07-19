Екатеринбург, 19 июля, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Екатеринбурге возле Оперного театра автомобиль отбросило на пешехода. Об этом пишут СМИ.

Артём Изюмов ДТП

По данным Накануне.Ru, утром 18 июня Nissan X-Trail ехал по проспекту Ленина к улице Луначарского. Перекрёсток с улицей Мамина-Сибиряка водитель решил преодолеть на красный свет и в итоге столкнулся с машиной Volkswagen Golf. Затем одну из иномарок отбросило на тротуар, где находилась дама 1985 года рождения.

Женщину госпитализировали с переломом таза. Оба водителя также получили травмы. Издание напоминает, что похожее ДТП произошло в этом месте в мае. Тогда иномарку отбросило на остановку «Оперный театр». Семь человек пострадали, одна из пострадавших позднее скончалась.