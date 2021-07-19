Даллас, США, 19 июля, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Сборная Мексики одержала победу над командой Сальвадора в матче третьего тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Единственный гол в матче забил защитник мексиканской команды Луис Родригес на 26-й минуте.

Сборная Мексики выиграла группу А, набрав семь очков. Команда Сальвадора с шестью очками стала второй. Обе сборные вышли в плей-офф турнира.

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