Пропавший в Японии спортсмен из Уганды мог сойти с поезда в городе Нагоя
Токио, 19 июля, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Человек, похожий на пропавшего в Японии спортсмена из сборной Уганды, был зафиксирован камерами наружного наблюдения на железнодорожной станции японского города Нагоя, 19 июля сообщило агентство Kyodo со ссылкой на свой источник.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 20-летний угандийский штангист Джулиус Секитолеко мог купить билет на поезд из города Идзумисана (префектура Осака), где размещена олимпийская сборная Уганды, и отправиться сторону Нагои. Спортсмен оставил записку членам команды, в которой он объявил, что не хочет возвращаться в Уганду и собирается жить в Японии.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в одну из больниц Токио был доставлен член олимпийской сборной Нигерии, заболевший COVID-19.