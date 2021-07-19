Токио, 19 июля, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Человек, похожий на пропавшего в Японии спортсмена из сборной Уганды, был зафиксирован камерами наружного наблюдения на железнодорожной станции японского города Нагоя, 19 июля сообщило агентство Kyodo со ссылкой на свой источник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олимпиада

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 20-летний угандийский штангист Джулиус Секитолеко мог купить билет на поезд из города Идзумисана (префектура Осака), где размещена олимпийская сборная Уганды, и отправиться сторону Нагои. Спортсмен оставил записку членам команды, в которой он объявил, что не хочет возвращаться в Уганду и собирается жить в Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в одну из больниц Токио был доставлен член олимпийской сборной Нигерии, заболевший COVID-19.