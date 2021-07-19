Новосибирск, 19 июля, 2021, 08:03 — ИА Регнум. В Новосибирской области пропали четверо воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Виктория». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

(сс) Warren Wong Подросток

Как отмечается, подростки 2005−2007 годов рождения ушли из учреждения вечером 17 июля.

«Органами следственного управления СК России по Новосибирской области совместно с органами МВД России по Новосибирской области проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения детей, а также выясняются все обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.

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