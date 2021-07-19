Сборная Гаити победила Мартинику в матче Кубка КОНКАКАФ
Фриско, США, 19 июля, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Сборная Гаити одержала победу над командой Мартиники в матче третьего тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ. Встреча завершилась со счётом 2:1.
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Футбол
В составе сборной Гаити голы забили Антуан Карнежи и Рикардо Ад. У команды Мартиники отличился Кевин Фортюн.
Сборная Гаити набрала три очка в группе B и заняла третье место. Мартиника стала четвёртой без набранных очков. Обе команды не смогли выйти в плей-офф турнира. Дальше прошли США и Канада, занявшие первые два места в группе.