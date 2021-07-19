Кызыл, 19 июля, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Врио глава Тувы Владислав Ховалыг на своей странице в соцсети «ВКонтакте» объяснил введение локдауна на территории республики неблагополучной статистикой по заболеваемости COVID-19. По его словам, власти очень не хотели идти на этот шаг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Dzhmao.ru Медики в защитных костюмах

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут — трансляция»

Он добавил, что некоторые жители игнорируют ограничения, призвав их не подвергать себя опасности. Система здравоохранения республики работает «на износ».

«Бригады скорой помощи вновь еле успевают реагировать на все вызовы, несмотря на выделение дополнительных 27 автомобилей, мобилизованных из республиканских ведомств. Госпитали и обсерваторы приходится открывать раз в несколько дней», — отметил глава региона.

По словам Владислава Ховалыга, пик заболеваемости им необходимо пройти без серьёзных потерь. Он добавил при этом, что от местных жителей зависит, насколько затянется период ограничений.